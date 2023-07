Wanda Nara ricoverata d'urgenza. La rivelazione choc dei media argentini

14 luglio 2023 a

Ansia e preoccupazione per Wanda Nara. L'imprenditrice e soubrette argentina, stando alle ultime notizie, sarebbe malata di leucemia. L'indiscrezione è stata lanciata da Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. Il giornalista, citando fonti vicine alla showgirl e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì notte con forti dolori addominali, ha parlato di una malattia.

Proprio secondo quanto trapelato dalla clinica in cui Wanda Nara è stata ricoverata d'urgenza, le prime analisi della soubrette argentina, che attualmente conduce l'edizione locale di Master Chef, avrebbero riscontrato un'infiammazione della milza e un'anomalia significativa nei globuli bianchi. Alcuni membri della famiglia, poi, hanno affermato che l'imprenditrice sarebbe dovuta partire in questi giorni per l'Europa insieme al calciatore Mauro Icardi e ai figli.

Per ora niente emerge dai profili social ufficiali della coppia. Sempre pronti a postare gli ultimi scatti, nè Wanda Nara nè Mauro Icardi hanno confermato o smentito la notizia circolata. A rendere credibile l'indiscrezione, però, sarebbe proprio l'assenza dei due. Le risposte arriveranno con il tempo.