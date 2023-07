Giovanni Allevi è morto? Smentita la fake news e saluto ai fan: "Sono vivo e..."

14 luglio 2023 a

Nelle ultime ore i frequentatori del web si sono preoccupati per il celebre pianista Giovanni Allevi. Il motivo? È circolata una notizia che dava per certa la morte del compositore. Sebbene lo scorso giugno avesse annunciato sui social di aver ricevuto la diagnosi di un tumore, Allevi ci ha tenuto a smentire le ultime fake news: "Sono sicuramente vivo".

Il 18 giugno 2022 Giovanni Allevi, senza girarci tanto intorno, scrisse sui suoi profili ufficiali: "Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

Da quando il musicista ha condiviso questa triste notizia, i fan hanno cercato di supportarlo con messaggi di affetto e stima. Anche nell'affrontare la malattia, il primo pensiero del compositore è sempre stata la musica. "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo", aveva scritto qualche tempo fa.

Poi, nelle ultime ore, è apparso in rete il coccodrillo di Giovanni Allevi. Il musicista, allora, è tornato a farsi sentire e ha smentito nettamente l'annuncio della sua morte. "Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi", ha digitato. "Sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto", ha aggiunto.