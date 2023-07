Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, lo scoop. Ecco perché…

Francesco Fredella 14 luglio 2023 a

a

a

Finisce la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, famoso medico, americano. Lo scoop è di Gente, il settimanale diretto da Umberto Brindani, che sta riscuotendo tantissimo successo. Il 3 luglio è la data del divorzio ufficiale tra la modella e il chirurgo americano. “Differenze inconciliabili e insanabili”: questo sarebbe alla base della fine del matrimonio, felice per molti anni. Ora la Canalis si trova in Sardegna.

Emanuele Filiberto, matrimonio finito? Il bacio con la nuova fiamma

L’iter di divorzio è iniziano lo scorso 7 marzo quando la modella si era recata in tribunale. Successivamente, il 3 luglio, come racconta Gente, Elisabetta e Brian si sono presentati al tribunale di Stanley Mosk, Los Angeles, per completare il divorzio. Il settimanale diretto da Brindani fa sapere che tra Perri e la Canalis i litigi erano aumentati a causa del kickboxing, che secondo il chirurgo sarebbe uno sport troppo maschile.