Madonna, indiscrezione choc: "Il testamento...". A chi va l'eredità

Madonna, la popstar dei record, nell'ultimo mese è stata al centro dei dibattiti per aver rischiato la vita. Finita in terapia intensiva, la cantante sarebbe stata costretta a rimanere a letto per motivi ancora tutti da accertare. Se secondo alcuni membri del suo entourage a costringerla a stare ferma sarebbe stata un'infezione batterica dovuta agli eccessivi allenamenti, era circolata anche la notizia secondo cui Madonna avrebbe ricevuto un'iniezione estrema di Narcan. Ora si aggiunge un tassello al giallo della popstar. Stando alle ultime indiscrezioni, la cantante avrebbe già scritto il suo testamento.

Il timore di morire senza aver comunicato le sue ultime volontà ha spinto Madonna a scrivere il suo testamento. A rivelarlo è stata la stampa inglese. Dopo la grande paura a causa del ricovero in terapia intensiva, la cantante avrebbe deciso di mettere nero su bianco il destino del suo patrimonio. "Ha passato tutta la sua vita a decidere e mantenere una rilevanza culturale e non ha alcuna intenzione di lasciare che tutto il suo duro lavoro venga offuscato", riferisce il The Sun, anticipando i punti rilevanti del testamento, che Madonna avrebbe fatto negli scorsi giorni a New York, dove sta provando a recuperare un equilibrio psico-fisico.

Madonna riportata in vita da un'iniezione estrema. L'ipotesi agghiacciante

La popstar non vuole che la sua immagine, e dunque la sua memoria, vengano portati avanti nel tempo attraverso l'utilizzo degli ologrammi. "Il tour dell'ologramma di Whitney Houston è stato stroncato dalla critica e Madonna si rifiuta di lasciare che i capi affamati di soldi facciano lo stesso con lei", scrive il tabloid britannico. "Madonna non vuole che la sua eredità venga sprecata tra i membri della famiglia che litigano e ha deciso di condividere equamente i diritti sulle sue tracce tra i suoi sei figli", si legge ancora sul quotidiano. Tra chi beneficerà del suo patrimonio compare anche il suo manager: "Ha anche in programma di regalarne un po' al suo manager di lunga data, Guy Oseary, come ringraziamento per essere stato al suo fianco nei momenti belli e in quelli brutti", conclude il The Sun.