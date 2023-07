Massimo Giletti, stop a Non è l'Arena: cosa ha raccontato Urbano Cairo ai pm

01 luglio 2023 a

Non è l'Arena, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti, è stato chiuso anzitempo. Molte le ricostruzioni circolate in rete sulle possibili cause. Urbano Cairo, l'editore di La7, è stato ascoltato come testimone dalla procura di Firenze. Al centro dell’incontro con i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco ci sarebbe stata la presunta fotografia di Silvio Berlusconi con Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino, proprio quella di cui avrebbe parlato Salvatore Baiardo a Giletti.

Bomba-tv, dove è stato avvistato Giletti. Svolta in vista?

Che cosa è successo a Non è l'Arena, il talk-show di Massimo Giletti improvvisamente sospeso nella scorsa stagione televisiva? Proprio su questo enigma, mai chiarito davvero, è stato interrogato Urbano Cairo, il proprietario di La7. L'editore è stato ascoltato dalla procura di Firenze, che si sta occupando del caso Giletti-Baiardo. Ad aggiungere un tassello a questa storia misteriosa è un flash di Dagospia. "Qualche lingua velenosa sostiene che, sotto sotto, il conduttore speri che i magistrati (che ieri hanno ascoltato Cairo per 4 ore sulla chiusura di Non è l'Arena, nell'ambito delle indagini sui presunti mandanti delle stragi mafiose del '92-'93) riconoscano che la sospensione della sua trasmissione sia stata in realtà un licenziamento", si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino.

Bomba Rai: ecco quando torna Giletti. Accelerazione improvvisa

Stando a quanto riportato da Dagospia, il motivo per cui Giletti spererebbe in un tale epilogo sarebbe il desiderio di ricevere del denaro in cambio: "Se così fosse - viene specificato sul sito -. Giletti potrebbe fare causa a Cairo e intascare un bel gruzzolo". L'indagine della Procura di Firenze si starebbe concentrando soprattutto sulla promessa che Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei Graviano, avrebbe fatto al conduttore di Non è l'Arena, cioè di fargli avere una fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con gli stessi Graviano. In una conversazione intercettata per ordine della Procura, Baiardo avrebbe parlato dell’immagine con Giletti in un bar. Ma al momento dell'interrogatorio, avrebbe poi negato di aver ricevuto quello scatto.