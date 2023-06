Massimo Giletti, indiscrezione clamorosa: "Dove è stato avvistato"

09 giugno 2023 a

Che succede a Viale Mazzini? Trattative in corso tra la Rai e Massimo Giletti? È questa l'indiscrezione delle ultime ore, Il conduttore di Non è l'Arena, la trasmissione di La7 chiusa all'improvviso dall'editore Urbano Cairo, sarebbe stato avvistato oggi nella sede del servizio televisivo pubblico. "Ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei 'supercapi'", scrive sul suo sito il giornalista Davide Maggio che dà il via a un gioco impazzito di supposizioni e di ipotesi.

Reduce dalla burrascosa e imprevedibile sospensione di "Non è l'Arena", il programma di approfondimento politico e di attualità cancellato dai palinsesti di LA 7 in anticipo rispetto al previsto, Massimo Giletti e il suo destino televisivo sono al centro di dibattiti di ogni genere. Da mesi si rincorrono voci insistenti sul possibile ritorno del giornalista in Rai. Il diretto interessato, probabilmente per non creare aspettative e allontanare ogni pressione, aveva prontamente smentito tutto attraverso un comunicato dell'agenzia di stampa Adnkronos: "A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi".

Oggi, le nuove indiscrezioni: "Che ci faceva stamattina Massimo Giletti in Rai? Il conduttore qualche ora fa è stato avvistato a Viale Mazzini". Poi il dettaglio che scaccia ogni dubbio: "Aspetto importante: ci risulta che Giletti sia andato al settimo piano, quello dei 'supercapi'. Il suo interlocutore, dunque, non è stato un 'semplice direttore'".