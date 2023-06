Rai, bomba-tv sul ritorno di Massimo Giletti. Ecco "quando e perché"

16 giugno 2023 a

Dopo l'addio alla rete di Urbano Cairo e la cancellazione anzitempo del programma "Non è l'Arena", non si fa che parlare di un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai. Qualche giorno fa era circolata un'indiscrezione clamorosa. Il conduttore era stato infatti avvistato a viale Mazzini, sul piano dei "supercapi". La possibile reitegrazione del giornalista nei palinsesti del servizio televisivo pubblico non aveva però trovato alcuna conferma.

Bomba-tv, dove è stato avvistato Giletti. Svolta in vista?

A dare per certa questa soffiata ci ha pensato, però, il settimanale Oggi. Si parla con insistenza di un passaggio quasi concluso, di una trattativa andata a buon fine. Il merito di questo grande ritorno sarebbe, stando a quanto scritto sul settimanale, del vicepremier Matteo Salvini, il quale nutrirebbe grande stima nei confronti del giornalista e vorrebbe rivederlo come uno dei volti di punta della Rai. Nonostante siano ancora da definire tempistiche e modalità, Giletti tornerebbe in Rai con un nuovo format (e quindi non al posto di Fabio Fazio), che inizierebbe a settembre o, al massimo, a inizio 2024. Rimane invece ancora un mistero il motivo della sospensione del suo programma su La7.

Cosa c'è dietro lo stop a Giletti? Il retroscena esplosivo

Urbano Cairo si è giustificato così: "Prima di tutto ci tengo a precisare che Giletti ha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell’ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era impuntato di passare dalla domenica al mercoledì, un’operazione che gli ha fatto perdere quasi due punti di share mai recuperati nonostante poi sia tornato alla domenica". La ragione sarebbe dunque da legare agli eccessivi costi a fronte di bassi ascolti. Il celebre conduttore non ha ancora lasciato intuire nulla di certo. Tuttavia, sembra proprio che a breve sgancerà la bomba e proverà a far risalire i dati Auditel del servizio pubblico con un programma giornalistico di qualità.