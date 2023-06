Massimo Giletti e Sofia Goggia, la foto "bollente" scaccia ogni dubbio

21 giugno 2023 a

Dopo tanto chiacchiericcio, arriva la conferma. Massimo Giletti, l'apprezzato conduttore di Non è l'Arena, ora corteggiato dalla Rai, e la campionessa di sci Sofia Goggia sono stati pizzicati insieme a bordo piscina. Lo scatto, che in poco tempo ha fatto il giro del web, è stato reso pubblico dal settimanale "Chi". L'ufficializzazione della love story da parte dei diretti interessati non è mai arrivata, ma ora le foto chiariscono tutto. Il cuore del giornalista batte per la sciatrice da medaglie d'oro e no, la differenza d'età tra i due, non sembra essere un problema.

Massimo Giletti e Sofia Goggia "paparazzati" insieme in piscina. Ma la cosa più divertente è Pamela Prati che arriva e li ignora. (CHI) pic.twitter.com/fXCpDWE4WE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 21, 2023

Finalmente è arrivata la risposta a tutte le supposizioni che la macchina del gossip aveva avanzato, provando a cogliere anche i minimi dettagli. Il settimanale “Chi” ha paparazzato Sofia Goggia, la campionessa mondiale di sci, 30 anni, e Massimo Giletti, il giornalista, 61, con cui si vocifera da tempo possa avere una liaison. I due sono stesi a bordo piscina in un hotel di Roma e si intrattengono con grande complicità. Alla luce del sole della Capitale, la nuova coppia sembra unita da un sentimento che supera i confini dell'amicizia. Mentre lei sfoggia un fisico da vera e propria sportiva, lui la ammira. Si rinfrescano e tornano a godersi il relax sui lettini, il tutto senza abbandonarsi a coccole visibili a tutti.

Goggia e Giletti non hanno mai parlato esplicitamente della loro presunta relazione, ma hanno lasciato qualche indizio sulla pista degli "indagatori". Gli scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini allontanano qualsiasi ombra di dubbio: la sciatrice azzurra, vincitrice di quattro coppe del mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, in piscina con il giornalista è perfettamente a suo agio. Dopo le ore trascorse insieme, tuttavia, i due prendono strade separate: Giletti va con la scorta; Goggia, invece, prima di tornare a Verona in auto, scambia dei messaggi con il cellulare.