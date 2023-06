Cartabianca, Corona fa arrossire Berlinguer: "La pantera rosa". Siparietto esplosivo

27 giugno 2023 a

Un simpatico siparietto ha animato l'inizio dell'ultima puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento e di attualità che va in onda tutti i martedì su Rai 3. Come ogni settimana, la padrona di casa Bianca Berlinguer, ha iniziato a commentare le notizie più importanti insieme a Mauro Corona. "Bentornato e benvenuto a Mauro Corona. Come va? È dispiaciuto che questa è l'ultima puntata della stagione o si sente sollevato?": con la formula di rito e un cenno alla conclusione della stagione televisiva, Berlinguer ha accolto il celebre alpinista. La risposta di Corona ha dato avvio a un scambio di battute divertente.

"Come si è conciata? Sembra la pantera rosa": così ha esordito Corona, contro ogni aspettativa. Il motivo? L'abito color ciclamino indossato dalla conduttrice. Berlinguer, ormai abituata all'ironia dell'alpinista, è scoppiata a ridere. Poi la giornalista è stata al gioco e ha iniziato a indagare sul motivo di quell'intervento non preventivato: "Non le va bene che stasera mi sono messa un colore un po'...". E ancora:"Io pensavo che lei mi facesse un complimento, invece si è messo a dire 'Come si è conciata vestita così da pantera rosa'. Ma le pare possibile?".

Mauro Corona ha rincarato la dose: "Sono colori da ragazzina. Ricci la metterà su moda caustica", ha pizzicato di nuovo la conduttrice facendo riferimento alla rubrica dal carattere irriverente di Striscia la notizia. Berlinguer, quindi, ha svelato un retroscena sulla selezione dell'abito da indossare per il gran finale: "Io l'avevo detto 'Non sono più adatta a un colore come questo', però la costumista e l'altra signora che mi aiuta mi hanno detto 'Te lo puoi mettere, ti sta bene'. Lei subito, appena arrivato, ha dovuto demolire l'operato delle altre. Se io fossi un po' insicura, che dovrei fare dopo che lei mi ha detto una cosa del genere?".

"Ascolti Bianchina, quelle lì sono le sue costumiste; è meglio che venga giù io a scegliere i capi di abbigliamento", ha risposto Corona. La conduttrice ha condito tutto con l'ironia: "Sì, certo così mi concerei come lei. Andremmo molto bene". Quindi la battuta piccante dell'alpinista: "Le metterei poca roba, questo è sicuro".