Fabio Fazio, ecco chi porta sul canale Nove: dai reality al salotto

Che Fabio Fazio traslochi a Discovery insieme a Luciana Littizzetto è ormai un fatto certo. Dopo un'ondata di polemiche, i giochi sono fatti: con la conclusione del telemercato, è ora di lavorare sui programmi. Se già dal 14 maggio scorso gli affezionati telespettatori di Che Tempo che Fa erano stati avvisati dallo storico conduttore sul passaggio al canale Nove, ora si aggiunge un altro tassello alla saga del giornalista ligure. Secondo un'indiscrezione di TvBlog, infatti, Fazio sarebbe già impegnato nei preparativi e in cerca dei personaggi che andranno a comporre la sua nuova squadra. Il nome spuntato sul web è quello di Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 2021.

Da qualche settimana il conduttore ligure, che ha lasciato la Rai dopo quasi 40 anni, sta dedicando il suo tempo alla definizione del nuovo programma, che in realtà resterà simile al vecchio format di Che Tempo che Fa. Non cambierà, infatti, la squadra di autori e di collaboratori. Trasformazioni interesseranno l'estetica del programma. Qualche novità riguarderà sicuramente i personaggi che graviteranno intorno al tavolo del padrone di casa. Si aggiungerà, infatti, ai volti già noti e frequentatori del talk-show un giovanissimo influencer. Oltre a Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, sembrerebbe proprio che Fazio abbia scelto come suo compagno di avventura Tommaso Zorzi, ex gieffino.

Zorzi, tra l'altro, sarebbe già conosciuto dai telespettatori di Discovery perché dal 2021 è apparso sul canale Nove prima come 2021 giurato di Drag Race Italia e poi con Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?. In molti potrebbero chiedersi quale ruolo potrebbe essere assegnato all'influencer 28enne all'interno della trasmissione di Fazio. Per avere risposte certe bisognerà attendere il 13 luglio, il giorno in cui verranno presentati i nuovi palinsesti di Warner Bros Discovery nella città di Milano.