Rai, Bianca Berlinguer "irritata": che succede a Cartabianca

Pronti, via: le prime indiscrezioni sui palinsensti Rai fanno emergere qualche malumore soprattutto nel fortino della sinistra, ossia di Rai 3, che la nuova dirigenza ha avuto l'ardire di "profanare" con qualche ingresso, con i nomi storici della rete che restano in onda ma si lamentano dei duelli con i colleghi sulle altre reti. A scriverlo è il Corriere della sera secondo cui Bianca Berlinguer ha espresso "irritazione per la controprogrammazione che subirà il suo «CartaBianca», confermato su Rai3, il martedì in prima serata". Perché? Stesso giorno, stessa ora andrà in onda su Rai2 con «Belve» di Francesca Fagnani, programma tra i più chiacchierati dell'anno. A novembre sarà la volta di «Boomerissima» con Alessia Marcuzzi.

Tra i duelli Rai che si profilano c'è quello in seconda serata tra Francesco Giorgino e Luisella Costamagna. Prima di «Report» di Sigfrido Ranucci, spostato dal lunedì alla domenica per coprire il vuoto lasciato da Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3, ci sarà "Serena Bortone con un programma in access time, di 50 minuti, che raddoppierà al sabato". Tra le varie porte girevoli, al posto di Lucia Annunziata la domenica pomeriggio ci sarà l’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni, mentre Serena Bortone sostituirà Massimo Gramellini nella fascia preserale del sabato di Rai 3.