Rai, nuovi palinsesti: chi arriva al posto di Fazio e cosa filtra sul caso Berlinguer

26 giugno 2023 a

a

a

Fervono i preparativi per la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2023-2024. Il nuovo assetto dei canali del servizio televisivo pubblico, ormai definito, è in via di approvazione. Tra inaspettati addii e grandi ritorni, oggi è stata illustrata la proposta di programmazione televisiva per la stagione ventura dall'Ad Roberto Sergio al Consiglio d'amministrazione. Dopo un gioco vivace di supposizioni e ricostruzioni, ora arriva la conferma e a dividere i telespettatori è la notizia che riguarda Sigfrido Ranucci. Il conduttore, con il suo Report, il contenitore di inchieste giornalistiche, sarà il volto di punta della domenica sera al posto di Fabio Fazio.

Terremoto talk show, Mediaset raddoppia: bomba nella domenica di Rete 4

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi. Nel corso della seduta l’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha illustrato, insieme al Direttore Distribuzione Stefano Coletta, i palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023. Tra le novità, una spicca più di altre: sarà Report a prendere il posto di Che tempo che fa la domenica sera su Rai 3. Stando a quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il programma di Ranucci sarebbe stato spostato di un giorno.

Alberto Angela stupisce tutti: cosa rivela sul futuro in Rai

Sempre la domenica al posto di Lucia Annunziata, anche lei in uscita dalla Rai, ci sarà Monica Maggioni. Non si capisce ancora, però, come si chiamerà il programma che sostituirà Mezz'ora in più. Il sabato sera di Rai 3, prima affidato a Massimo Gramellini, sarà nelle mani di Serena Bortone. Pino Insegno, invece, da gennaio dovrebbe condurre L'Eredità, la trasmissione preserale di Rai1.

Fabbri in tv dopo il matrimonio. Tifo social: "Eroe della diretta"

Confermato anche Cartabianca, che andrà in onda il martedì in prima serata, anche se Bianca Berlinguer – secondo quanto apprende LaPresse – non gradirebbe i suoi competitor interni. Nella stagione autunnale, nello stesso giorno e allo stesso orario, ci saranno su Rai2 programmi molto apprezzati dal pubblico. Si tratta di Boomerissima e di Belve, con alla guida le riconfermatissime Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. A giudizio di Berlinguer, i programmi di Rai2 toglierebbero telespettatori al suo contenitore di approfondimento giornalistico.