Lorena Bianchetti, svolta clamorosa in Rai: "Condurrà un dating show"

Francesco Forgione 27 giugno 2023 a

a

a

Nuova vita in tv per Lorena Bianchetti. L'abbiamo conosciuta e apprezzata come punto di riferimento del pubblico cattolico ma ora la giornalista romana vuole allargare i propri orizzonti e proverà presto la strada di un inedito dating show. La conduttrice di “A sua immagine” è la sorpresa del nuovo palinsesto targato Rai. Recentemente voci di corridoio attribuivano a Bianchetti la conduzione di un talk show pomeridiano a partire da settembre ma a quanto pare c’è una sorpresa. Stando alle ultime indiscrezioni, la giornalista romana condurrà su Rai2 un dating show, una notizia del tutto inaspettata. Così il “Corriere della Sera” riporta la notizia: “Tra le novità, l’exploit di Lorena Bianchetti che prenderà la guida di un dating show da settembre, al sabato pomeriggio, su Rai2”.

Spunta il nuovo talk show di Rai2. "Chi lo conduce", nome a sorpresa

Bianchetti, nota come conduttrice di programmi religiosi, cambierà completamente target prendendo le redini di un programma innovativo. C’è grande curiosità attorno al dating show di cui sarà protagonista, difficile aspettarsi da una giornalista con il tipo di carriera di Bianchetti un programma come “Uomini e Donne". Della struttura del nuovo programma ancora non si hanno notizie certe per cui non sappiamo che tipo di show andrà in onda né tantomeno i temi principali che verranno affrontati. L’unica certezza, al momento, è che la conduttrice si troverà, a partire dalla prossima stagione, alla guida di un nuovo programma del sabato pomeriggio e del confermatissimo talk show religioso “A sua immagine”. L’exploit di Lorena Bianchetti ha sorpreso un po' tutti. Dai primi di luglio, data della presentazione del palinsesto Rai, ne capiremo di più e scopriremo altri dettagli sull’inedito appuntamento.