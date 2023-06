Flavio Briatore, ciclone su Bianca Berlinguer: "Odio e cattiveria", gelo in tv

27 giugno 2023 a

Flavio Briatore è tra gli ospiti di Cartabianca, il programma di Rai3, e la conduttrice Bianca Berlinguer ricorda all'imprenditore quando paragonava la premier Giorgia Meloni al pilota di Fomula 1 Ayrton Senna. "Aveva detto 'sono convinto che ce la farà'. Oggi lo pensa ancora?", chiede la giornalista. Il manager non arretra di un millimetro: "Giorgia Meloni sta lavorando molto, ha portato l’Italia al centro dell’Europa. Prima di lei avevamo Mario Draghi che aveva una reputazione fantastica. L’unica cosa buona del suo governo è che ha mandato via Conte", afferma Briatore.

Insomma, il disastro pronosticato alla sinistra in fatto di credibilità internazionale e di economia non c'è stato. Tutt'altro. "Abbiamo la disoccupazione in calo al 7%, hanno levato il reddito di cittadinanza dando la possibilità ai ragazzi di lavorare e di smetterla di stare sul divano. Resterà alle persone che ne hanno bisogno", afferma Briatore che spiazza la conduttrice.

Poi va in onda un servizio che mostra il turismo di lusso in Sardegna - quello a cui si rivolge Briatore, per intenderci - con bottiglie di vino vendute a decine di migliaia di euro e via dicendo. Scene contrapposte a storie di indigenza e povertà nel vicino Sulcis. Al ritorno in studio, Berlinguer chiede a Briatore di commentare questo parallelismo, con l'imprenditore che non ci sta: "Quello che non riuscite a capire è perché criminalizzate la ricchezza, o chi ha una barca - sbotta mister Billionaire - C'è odio e cattiveria e quando fate vedere questi servizi sono solidale con chi è in difficoltà, il governo deve aiutarli. Spero che il governo Meloni lo faccia".