Flavio Briatore a valanga su Schlein: "Magari con i sottotitoli...". Boato in studio

23 giugno 2023 a

a

a

A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento giornalistico dedicato a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita delle persone, si è consumato un siparietto tutto da ridere. Ospite di Paolo Del Debbio, Flavio Briatore, celebre imprenditore italiano, è stato chiamato a esprimere un'opinione sincera su alcuni volti della politica e della tv. Quando è arrivato il turno della neosegretaria del Pd Elly Schlein, Briatore è stato tradito da un'espressione facciale dagli intenti molto chiari. La spiegazione offerta dal dirigente sportivo ha poi incontrato il plauso del pubblico.

Flavio Briatore "Quando parla la Schlein non ci capisco nulla".

Flavio Briatore "Fabio Fazio mi sta sulle palle, un radical chic pieno di soldi".



#DrittoeRovescio #Briatore #Schlein #Fazio pic.twitter.com/4Hr94yVC8Q — Davide Scifo (@strange_days_82) June 23, 2023

L'imprenditore Flavio Briatore, nel corso della puntata di giovedì 22 giugno, ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori di Rete 4 con brevi e concisi interventi. Accolto da Paolo Del Debbio per commentare gli attuali scenari economici e politici, il dirigente sportivo non si è tirato indietro e ha espresso la sua opinione senza filtri. Il conduttore ha mostrato al suo ospite fotografie di personaggi che appartengono o all'ambiente televisivo o a quello politico. Due, tra questi, hanno scatenato la simpatia dell'imprenditore. Si tratta di Elly Schlein, la leader del Pd, e di Fabio Fazio, lo storico conduttore di Che Tempo che Fa.

"Per il Titan sì, per i migranti no". L'uscita surreale di Schlein: Pd alla frutta

"Non fare questa faccia disperata", ha detto Del Debbio dopo aver trasmesso sugli schermi uno scatto di Elly Schlein. Flavio Briatore ha iniziato il suo intervento mettendo le mani avanti: "Io non la conosco". Poi, però, la reazione dell'imprenditore ha scatenato il pubblico: "Quando parla non capisco nulla. Sarà che è molto intelligente. Io non riesco a mettermi al suo livello. Se avessimo i sottotitoli quando parla, magari capiremmo di più. Credo che ha fatto un grande favore alla destra lei. Mettere lei presidente del Partito Democratico è un grande favore alla destra. Non so se era influenzata da Meloni. Avrebbe fatto un capolavoro a mettere lei all'opposizione".

L'effetto Schlein si abbatte sulla sinistra. Sondaggio-terremoto: il dato choc

La seconda foto proposta dal conduttore ritraeva Fabio Fazio, il conduttore che ha da poco lasciato la Rai per sbarcare su Discovery. Briatore non si è trattenuto e è andato dritto al punto: "Mi sta sulle p***e. Questi radical chic che criticano tutti, che fanno i comunisti e poi prendono una barca di milioni all'anno, sono irreali. Tutto falso, tutto finto. Non mi piace". La scena è presto diventata virale sul web dove gli utenti hanno manifestato il proprio consenso: "La verità si dice con parole semplici", "Bravissimo, quanta verità".