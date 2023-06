Stasera Italia, Minzolini fa a pezzi Schlein: “Linguaggio incomprensibile”

07 giugno 2023 a

a

a

Un bilancio del governo Meloni. È questo l’argomento al centro della puntata del 7 giugno di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti figura Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che ha un giudizio tutt’altro che negativo nei confronti dell’esecutivo di centrodestra: “Ci sono diecimila questioni in campo, però rispetto a quello che poteva essere questo governo secondo me è stato all’altezza e i dati economici lo dimostrano. C’è poi la cosa che giocano da soli, dall’altra parte non c’è nessuno, non c’è una partita con altri, è evidente che hai la possibilità di giocartela come vuoi così. Gli elementi ideologici in questo momento non incontrano il Paese, anche se magari si ritrovano nella piattaforma di Elly Schlein, questa è la verità. Il dato delle elezioni amministrative dimostra questo. Qui - dice senza tanti dubbi Minzolini - c’è un linguaggio che puoi condividere o meno, ma che comprendi, l’altro è un linguaggio che non comprendi”.