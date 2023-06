Stasera Italia, Bompiani esagera su Meloni: “Messaggi benevoli alla mafia”

07 giugno 2023 a

Ginevra Bompiani, scrittrice, è ospite della puntata del 7 giugno di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Bompiani, come in tante altre occasioni, ci va giù dura con Giorgia Meloni, commentando lo stile e le mosse del presidente del Consiglio: “Meloni è molto dura verso alcuni, molto dura verso i deboli. Ha cominciato subito ad essere dura verso gli studenti e i ragazzi, poi è stata dura verso i poveri, poi è stata dura verso i dipendenti, rifiutando di fare il salario minimo, è stata dura verso i gay, è stata dura sui diritti, è stata durissima contro gli stranieri e contro i migranti. Ma manda dei messaggi benevoli alla piccola impresa, parlando di ‘pizzo di Stato’, non vorrei dire alla mafia, ma diciamo - evidenzia Bompiani - che non ha mandato messaggi minacciosi nei confronti della mafia come li ha dati per esempio nei confronti dei gay”.

Poi Bompiani torna a parlare di Meloni in un altro frangente della trasmissione: "L'utero in affitto è un aspetto e credo che questo aspetto sia stato esaltato proprio da questa mania punitiva, dall'esagerazione punitiva del governo di destra. Ma i diritti sono necessariamente qualche cosa che difende le minoranze e contro cui la Meloni si accanisce, perché la Meloni in politica estera segue la Nato, in politica economica segue Mario Draghi. La cosa in cui veramente Meloni si distingue è la sua battaglia contro i diritti".