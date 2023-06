Nozze Hussein di Giordania, principe William fa gestaccio contro Kate Middleton

Giada Oricchio 05 giugno 2023 a

Un gestaccio poco degno di un principe: William d’Inghilterra perde la pazienza in pubblico e Kate Middleton ne fa le spese. Sta facendo il giro del web un breve filmato in cui si vede il primogenito di re Carlo III e Lady Diana gesticolare contro la moglie. L’occasione è il royal wedding tra Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif, celebrato il 1° giugno allo Zahran Palace ad Amman e a cui hanno partecipato oltre 140 invitati (c’erano anche Matteo Renzi e la moglie Agnese).

Cosa è successo? All’arrivo a palazzo, i principi del Galles hanno salutato la neo coppia ma Kate si è soffermata a parlare con la sposa un po’ più a lungo del previsto. L’erede al trono inglese l’ha aspettata qualche secondo, poi ha perso la pazienza lasciandosi andare a un moto di insofferenza: ha mosso velocemente le mani all’italiana come a sollecitare la consorte a porre fine alla chiacchierata e a darsi una mossa. E non è finita qui: da altre immagini è sembrata esserci una certa tensione tra i duchi di Cambridge, impeccabili nel look (incantevole Middleton con un abito rosa cipria dai ricami arabeggianti in rilievo e collo alto), ma per nulla sorridenti l’uno con l’altro. D’altra parte, secondo Tom Quinn, ex dipendente della Corona e autore del libro “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, il matrimonio tra il futuro re e la futura regina non sarebbe solo rose e fiori, ci sarebbero discussioni frequenti, con tanto di lancio di cuscini, causate dal temperamento irascibile e un po’ capriccioso di William. Kate calmerebbe il padre dei suoi 3 bambini trattandolo di fatto al pari di “un quarto figlio”. Con indulgenza e pazienza. Finché dura.