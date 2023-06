Harry e Meghan Markle, ombre di crisi. Lei balla da sola a una festa a Los Angeles

Giada Oricchio 02 giugno 2023 a

Qualcosa scricchiola tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle: lei balla da sola, lui resta a casa. La stampa americana ha rivelato che la duchessa di Sussex ha partecipato da single a una festa a Los Angeles con altre celebrity lasciando il duca con Archie e Lilibet Diana. Già altre volte era apparsa in pubblico senza il secondogenito di Lady Diana. Perché? Meghan, che ama firmarsi duchessa di Sussex, ha fatto male i conti: Harry non era ricco quanto immaginava e soprattutto era un eterna “ruota di scorta”, di qui la strategia di strappare con la Royal Family e ridurla in rovina per tornaconto economico. Ha funzionato la prima volta con la bombastica intervista a Oprah Winfrey, pochissimo con l’autobiografia al vetriolo “Spare”, mentre al terzo tentativo di cavalcare in modo spregiudicato la memoria della morte di Lady D, ingigantendo un inseguimento dei paparazzi a New York, il castello di carte è crollato. Nessuno ha creduto alla coppia la cui popolarità in America è ai minimi termini (il reporter televisivo Tim Dillon ha dichiarato che il loro livello di apprezzamento è pari a quello delle starlette dei reality, nda) e la “principessa di Montecito”, come l’hanno soprannominata sarcasticamente i vicini, piace ancora meno di Harry.

"È l'inizio della fine". Harry e Meghan sull'orlo del divorzio

Pure gli Obama e i Clooney hanno abbandonato i capricciosi Sussex. Il motivo è chiaro: Meghan urla al mondo che vuole privacy e orto, ma si comporta in maniera opposta. Sono i fatti a smascherarla e a rivelare le sue contraddizioni. Vuole gli onori di duchessa ma non vuole gli oneri, vuole fare la filantropa, ma la fondazione Archewell langue senza uffici e ha donato in beneficenza solo 3 dei 13 milioni incassati. Ciancia di amore universale e empatia, ma ha rotto con la sua famiglia e con quella del marito. Grida all’indipendenza economica dalla Corona ma lucra sui panni sporchi dei Windsor e si lagna perché, dopo la fuga negli Usa, Re Carlo III ha levato loro la scorta, pagata dai contribuenti inglesi. Alza un muro a protezione dei figli allontanandoli dall’affetto di nonni e cugini, ma (insieme a Harry) è così ingerente da affermare di voler salvare i 3 bambini di William e Kate da un triste futuro. Accusa i Windsor di razzismo e 2 anni dopo è costretta ad ammettere che, al massimo, era “un pregiudizio inconscio”. Invoca l’ombra e poi rilascia comunicati stampa su immaginari “inseguimenti quasi catastrofici” o va ai party da sola nella piena consapevolezza che la notizia di Harry casalingo farà il giro del mondo e l’attenzione sarà focalizzata solo su di lei. Secondo il tabloid “The Sun”, Meghan è sulla strada maestra per “essere famosa perché conosce persone famose mendicandone amicizia e protezione”. Non meno tenero “The New York Post” che ha esortato l’ex attrice a cambiare musica: il suo titolo vale zero negli Stati Uniti e non è sufficiente a pagare le spese. Almeno questo doveva saperlo. Le serve un colpo di scena a settimana per far parlare di sé. Sarà il divorzio?