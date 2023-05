Kate Middleton, gesto eclatante contro la regina Camilla: "Tensione palpabile"

20 maggio 2023 a

Le ultime grane per Re Carlo III in seno alla Royal Family non arrivano dal figlio Harry e dalla consorte, Meghan Markle. Stavolta, insomma, i Duchi di Sussex non c'entrano perché le nuove tensioni riguardano la principessa del Galles, Kate Middleton, e la regina Camilla. A sganciare le bomba è Tom Bower, autore di biografie ed esperto royal watcher. Ebbene, durante l'incoronazione di re Carlo III, avvenuta il 6 maggio all'abbazia di Westminster, sarebbe emersa una forte tensione tra la moglie di William e la regina.

"Se si guarda al filmato dell'incoronazione, mentre il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l'uscita dell'abbazia di Westminster, tutti si inchinano al sovrano ma nessuno muove un muscolo quando Camilla passa. E questo perché erano arrabbiati con lei", ha affermato Bower nel programma Dan Wootton Tonight in onda su GbNews. Il mancato inchino dei principi di Galles è un caso, sebbene la riverenza al consorte non sia un obbligo riconosciuto dalla prassi cerimoniale degli ultimi decenni. Tuttavia Camilla ha lavorato per essere riconosciuta come sovrana tout cuort e non come regina consorte.

Tra i motivi del dissidio che trascina dentro anche William c'è il fatto che “Camilla ha portato venti Parker Bowles all’incoronazione" mentre c’erano solo "quattro Middleton". Insomma, la tensione è "palpabile", almeno a detta di Bower, e si è protratta anche il giorno successivo. Durante il concerto al castello di Windsor, il principe William non ha menzionato Camilla nel suo discorso, concentrando l'attenzione sulla nonna, la regina Elisabetta II, e sul padre Carlo III.