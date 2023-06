Matteo Renzi e Agnese al royal wedding in Giordania, la foto scatena i social

Christian Campigli 02 giugno 2023 a

Amato dai suoi, detestato dagli avversari. Matteo Renzi continua a dividere il Paese. Ma anche i più ferrei detrattori riconoscono che il nativo di Rignano, ogni volta si muove o rilascia una dichiarazione, crea sconquasso. Nel bene e nel male. “In Giordania per il RoyalWedding. Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di Petra”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, postando una foto con la moglie scattata davanti alle celebri rovine di Petra.

Il principe ereditario di Giordania Al Hussein bin Abdullah e l'architetta saudita Rajwa Al Saif si sono sposati ieri al Palazzo Zahran di Amman, riportano i media arabi che hanno seguito in diretta la cerimonia religiosa e che hanno filmato le promesse di matrimonio, lo scambio delle fedi nuziali e la firma del contratto. Al-Saif sarà ora conosciuta come Sua Altezza reale la principessa ereditaria di Giordania e, quando il principe ereditario salirà al trono, sarà la regina Rajwa. La cerimonia, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, che si è svolta nello stesso palazzo dove re Abdullah II e la regina Rania si sono sposati nel 1993, è stata seguita in presenza da circa 140 ospiti, tra cui membri della famiglia reale hashemita, reali invitati e capi di stato.

Oltre duemila gli invitati. Tra questi spiccavano la First Lady statunitense Jill Biden, il Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah e il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid. I reali d’Olanda, Willem-Alexander e Maxima, con la figlia, la principessa Catharina-Amalia; le principesse Hisakoa e Tsuguko del Giappone; la regina del Bhutan Jetsun e la principessa Eeuphelma; il principe Sebastien di Lussemburgo; il principe e la principessa ereditari di Danimarca Frederik e Mary; l’erede al trono svedese Victoria e il principe Daniel e il principe ereditario Haakon di Norvegia, il re Filippo di Belgio.

E ancora, Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, John Kerry e Nancy Pelosi, l’ex premier inglese David Cameron e la moglie. Il principe William e la moglie Kate. Sui social si sono scatenati i commenti più vari. Da chi chiede “quanti soldi avete messo per il regalo”, a chi sottolinea la mancata presenza di Carlo Calenda.