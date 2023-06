Sondaggio Pagnoncelli, il sorpasso clamoroso: "Equilibri ribaltati"

02 giugno 2023 a

Nell'ultimo sondaggio mensile Ipsos di Nando Pagnoncelli spunta un dato clamoroso: per la prima volta Italia Viva ribalta gli equilibri nel Terzo Polo, ormai deflagrato al netto di (improbabili) sorprese, rispetto agli ex alleati di Azione. Rispetto a 30 giorni fa, infatti, il partito di Matteo Renzi è passato dal 2,2 al 3,4%, superando così quello guidato da Carlo Calenda che dal 4,5% è scivolato al 3,1 attuale. Un sorpasso in piena regola in base ai dati riportati da Libero, che si inserisce nella partita delle prossime elezioni europee fissate per il giugno 2024.

L'ex premier, tra l'altro unico invitato italiano insieme alla moglie Agnese al matrimonio reale del principe ereditario di Giordania Hussein, in una intervista al Giornale è tornato a sparare alzo zero contro il Pd e la sue segretaria Elly Schlein: "Funziona per vincere le primarie, ma - come sempre - chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi perde tutte le elezioni, anche quelle condominiali. L’alternativa a Meloni o sarà riformista o non sarà", afferma Renzi che vede per i dem "l’epilogo greco", ossia "l’irrilevanza della sinistra. Guardi cosa è successo ieri all’Europarlamento, col Pd spaccato in tre sull’Ucraina: se sulla politica estera hai tre linee, significa che non sei più un partito. E nei prossimi mesi diventerà più chiaro".