Stasera Italia, Feltri sul governo Meloni: meglio di Italia e Germania

01 giugno 2023

Le performance del governo Meloni iniziano a far crescere anche gli indicatori sulla situazione economica del Paese. In Italia il Pil crescerà più che in Francia e Germania e tutto questo è certamente merito delle politiche attuate finora dall'esecutivo Meloni. Ne ha parlato Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 1 giugno su Rete4.

"Le statistiche non sono menzognere. Se le guardiamo e le leggiamo, vediamo che il nostro Paese, nonostante le critiche e le chiacchiere che si fanno, sta crescendo e si sta comportando addirittura meglio della Francia e della Germania. Non ci resta che continuare su questa strada. Evidentemente anche il governo avrà i suoi meriti se è riuscito a dare un impulso a tutto il Paese, anche nel senso della fiducia.