Stasera Italia, Brambilla disintegra Schlein: “Ha spaventato gli elettori”

Michela Vittoria Brambilla, ex ministra per il turismo nel quarto governo Berlusconi e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è ospite dell’edizione del 29 maggio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Nel corso della trasmissione si fa un punto dopo i ballottaggi delle elezioni amministrative, che hanno visto trionfare il centrodestra con la vittoria in cinque capoluoghi su sette in ballo (uno è andato ad un civico di area di centrodestra), con un solo successo per la sinistra: “Elly Schlein ha compiuto una svolta a sinistra così importante da aver spaventato, a mio giudizio, molti elettori del centrosinistra che non si vedono rappresentati in quell’area. I temi portati avanti, come fascismo e tassa di successione, sono quanto di più lontano dai cittadini e dai loro problemi di oggi. Se - il consiglio di Brambilla - si calasse un po’ più sulla Terra e si occupasse di questioni più pregnanti forse avrebbe più successo”.