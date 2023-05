Stasera Italia, il direttore Vecchi inchioda Schlein: "Il Pd non è più in grado"

Giada Oricchio 30 maggio 2023 a

a

a

La debacle della sinistra alle elezioni comunali ha portato a una prima resa dei conti nel PD. La segretaria Elly Schlein, in carica da appena due mesi, è accusata da alcune correnti interne di essere troppo decisionista. Quale futuro l’attende? Ce la farà a tenere la leadership fino alle elezioni europee del 2024? Per ora ha annullato il viaggio a Bruxelles, ipotizza una costituente e sottolinea: “Datemi tempo e comunque è ingiusto che mi stiano tutti addosso”.

L’argomento è tema di dibattito a “Stasera Italia”, talk preserale di Rete4, martedì 30 maggio. Davide Vecchi, direttore de “Il Tempo” ha snocciolato la questione: “Schlein rispetto al PD è una sorta di ossimoro: uno va in una direzione e una in un’altra, basti pensare al termovalorizzatore di Roma o all’invio di armi all’Ucraina. Si è detto che il centrodestra ha vinto perché ha imparato a scegliere la propria classe dirigente. Ma non sarà che è il PD che non è più in grado di scegliere i candidati e fare campagna elettorale sul territorio?”.

Secondo Vecchi, il partito democratico è sotto processo da un decennio ed è giunto il momento che superi il sistema delle primarie rivelatosi “un po’ controproducente e macchinoso”. Ed ecco l’affondo finale: “Adesso devono tenersi Schlein fino alle Europee, ma ci vanno con un leader che stanno massacrando i dem stessi” ha concluso il direttore.