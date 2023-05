Stasera Italia, Tommaso Foti svela l'asse Meloni-Bonaccini sull'Emilia Romagna

23 maggio 2023 a

Decreto maltempo sotto i riflettori nella puntata di "Stasera Italia" in onda il 23 maggio. Ospite in studio era Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, che ha illustrato le misure predisposte dal governo con l'obiettivo di far ripartire l'economia nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dagli effetti dell'alluvione. Per questo si può parlare di un vero e proprio asse Meloni-Bonaccini che ha messo sul tavolo un fondo di due miliardi destinato all'emergenza.

Tommaso Foti: "Quando si dice che sono stati fermati gli adempimenti tributari e contributivi, le rate dei mutui m,a soprattutto vengono messi in campo 3mila euro di aiuti ai lavoratori autonomi, 90 giorni di cassa integrazione speciale per i lavoratori dipendenti, direi che sono cifre importanti che dimostrano come il governo voglia far ripartire la Romagna però tiene presente che vi sarà anche un'attività da svolgere in questi giorni che sarà un'attività intensa".