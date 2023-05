Stasera Italia, l'accusa di Mario Giordano: ignorati i piani per il territorio

19 maggio 2023 a

a

a

Il disastro che ha colpito l'Emilia Romagna ha le sue radici molto lontane. Non solo i cambiamenti climatici ma anche e soprattutto la mancata gestione del territorio. Una piaga che non interessa soltanto l'Emilia-Romagna ma tutto il Paese. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 19 maggio su Rete4. In collegamento c'era Mario Giordano che ha parlato di un rapporto della Corte dei Conti che affronta esplicitamente il tema della mancata realizzazione dei piani di salvaguardia.

Torna la pioggia: in Emilia Romagna incubo senza fine@mariogiordano5 a #StaseraItalia: "Ci sono mancanze gestionali amministrative, in Emilia Romagna come in tutte le regioni italiane" pic.twitter.com/UqBOwL1MTZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 19, 2023

"E' chiaro che ci sono delle mancanze gestionali e amministrative - ha detto Mario Giordano - E questo in Emilia-Romagna e in tutte le regioni italiane come abbiamo raccontato in questi anni. C'è un rapporto della Corte dei Conti di qualche tempo fa che ha preso in esame 8926 piani di salvaguardia del territorio per cui sono stati stanziati 29 miliardi perché non è vero che i soldi non ci sono. I soldi spesso ci sono ma non vengono spesi. E questi piani di ripristino del territorio nel 90% dei casi non sono arrivati neanche alla fase del progetto.