Stasera Italia, Feltri svergogna gli eco-teppisti: "Non ho parolacce a sufficienza"

22 maggio 2023 a

a

a

È un fiume in piena Vittorio Feltri contro gli ultimi blitz di Ultima Generazione. E oggi in collegamento a Stasera Italia il giornalista, attivissimo su Twitter, ha attaccato pesantemente gli attivisti che hanno imbrattato la Fontana di Trevi con vernice nera. "Non ho parolacce a sufficienza per questi eco-teppisti".

Quella di domenica è solo l'ultima azione eclatante di Ultima Generazione, il gruppo ambientalista che ha già colpito diversi monumenti italiani al grido di "Non paghiamo il fossile". A Roma, prima della Fontana di Trevi hanno preso di mira la Barcaccia. Ma Feltri non li giustifica. "Con queste aggressioni ai monumenti e alle case non si risolve proprio niente".