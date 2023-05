Omnibus, il viceministro Valentini svela il retroscena su Berlusconi e Putin

23 maggio 2023 a

I rapporti tra Berlusconi e Putin sono stati al centro della puntata di "Omnibus" andata in onda il 23 maggio. Ospite in studio il viceministro alle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini, che ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra il Cavaliere e il capo del Cremlino. Il progetto del fondatore di Forza Italia era quello di organizzare un tavolo di pace con la Russia. Ma la strada non sembra essere affatto in discesa.

"Dopo la caduta del muro di Berlino l'idea era l'inclusione della Russia nel nostro sistema economico, esattamente come gli Usa hanno cercato di fare con la Cina facendola entrare nel Wto - ha spiegato il viceministro Valentini nello studio di Omnibus - Poi è arrivata la geopolitica e ci ha detto che abbiamo sbagliato. Berlusconi considera il vertice di Pratica di Mare come l'apice della sua azione politica. A Pratica di Mare la Russia sarebbe entrata nella Nato e finalmente avremmo posto fine alla guerra fredda. Purtroppo da allora le cose si sono evolute in maniera ben diversa. Allo scoppio della guerra in Ucraina, l'idea di Berlusconi era quella di dire: io conosco Putin e sono in grado di portarlo al tavolo di pace. Da parte sua c'era l'intenzione di organizzare un'altra Pratica di Mare. Sinceramente sono fortemente sorpreso da come sono andate le cose".