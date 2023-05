Omnibus, Vittorio Emanuele Parsi rivela gli errori dell'Occidente in Ucraina

22 maggio 2023 a

In Ucraina stanno per arrivare i rifornimenti di F-16 da parte delle forze occidentali. Ma ci vorrà almeno un anno di tempo per mettere i piloti nella condizione di poter guidare i mezzi. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Omnibus" in onda il 22 maggio su La7. In collegamento c'era anche il prof. Vittorio Emanuele Parsi che ha puntato il dito sugli errori commessi fin qui dall'Occidente nella guerra in Ucraina.

"Il tempo di addestramento si stima tra i 9 mesi e i 18 mesi quindi gli F-16 non avranno nessun effetto sulla controffensiva dell'Ucraina - ha detto Parsi - Immaginare che in meno di 9 mesi delle persone siano messe in grado di volare su macchine così complesse è irrealistico. Le forniture di F-16 e l'addestramento dei piloti richiederanno circa 1 anno di tempo. Quindi l'appoggio dell'Occidente all'Ucraina prende una consistenza ancora maggiore. Biden si avvicina al momento in cui si correrà per la presidenza degli Stati Uniti e non ha nessuna intenzione di fare calcoli elettoralistici nel modulare il suo sostegno a Zelensky e agli ucraini. Secondo me è stato fatto un errore. Sostenere l'Ucraina in maniera più massiccia fin dall'inizio poteva comportare l'accusa da parte dei russi di essere responsabili di un'escalation ma tutto questo è successo comunque. Quindi si poteva dare di più, meglio e prima. Zelensky ha assicurato che gli aerei non verranno utilizzati per colpire il territorio russo. Ma la Crimea non è territorio russo e quindi quel territorio può essere colpito anche con i missili a medio raggio forniti dagli inglesi per distruggere le basi logistiche che alimentano il fuoco sul fronte".