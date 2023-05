Paris Hilton in lacrime, è morto il chihuahua Harajuku: "Ho il cuore spezzato"

23 maggio 2023 a

Paris Hilton ha detto addio al suo chihuahua. L'ereditiera ha annunciato che il suo cane è morto con un post su Instragram, dove la seguono 27,2 milioni di follower. Paris era davvero affezionata al cagnolino, che era una femmina e a cui aveva dato un nome molto particolare: Harajuku Bitch. "Oggi - ha scritto la Hilton - il mio cuore si è spezzato".

Un'emozione fortissima per l'imprenditrice-influencer. D'altra parte Harajuku aveva 23 anni e ha condiviso con Paris Hilton un lungo periodo della sua vita, facendosi apprezzare anche dai fan. "Era più di un animale domestico - la ricorda la padrona vip - per me è stata famiglia, un'amica leale sempre al mio fianco.