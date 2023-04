“Campi sulle disgrazie altrui”. Parole di fuoco tra Selvaggia Lucarelli e Giulia Cavaglià

Alice Antico 27 aprile 2023 a

Continua lo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e l’ex volto di "Uomini e Donne” Giulia Cavaglià. L’influencer ha fatto discutere per la sua invettiva contro la hostess della nota compagnia “Vueling” dopo aver perso il volo. Precisamente, la Cavaglià aveva registrato una serie di Instagram stories in cui, furiosa ed in lacrime, si sfogava per aver perso l’aereo, per essersi presentata al gate appena tre minuti dopo la chiusura. A suo dire, è stata vittima di ingiustizia: la hostess non ha voluto sentire ragioni né dare i propri dati a Giulia affinché presentasse un reclamo. Non contenta, l’ex tronista ha anche millantato di aver avuto un attacco di panico a seguito del forte stress che l’episodio le ha causato.

Selvaggia Lucarelli, che non si è lasciata sfuggire la vicenda, ha usato a sua volta Instagram per invitare l’influencer ad assumersi le proprie responsabilità e non riversare le proprie mancanze sul personale della compagnia aerea. “Inc***ati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ciò aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena”- aveva scritto duramente la giornalista. “Questa è una storia di prepotenza di una privilegiata abituata a comportarsi da privilegiata. La storia di una passeggera che perde due ore in aeroporto a cazzeggiare e si presenta al gate quando l’imbarco è terminato. E anziché prendersela con se stessa, si scatena contro una dipendente per altro incolpevole”-aveva poi aggiunto la Lucarelli.

Nelle ultime ore, Giulia ha deciso di replicare all’ex giurata di “Ballando con le Stelle”: “Visto che mi vengono messe in bocca parole mai pronunciate e visto che lo fa una donna adulta – ha tuonato – mi spiace informare la signora che accusa di onnipotenza gli altri che non solo le testimonianze che riceve lei sono veritiere, e forse anche tutte le persone che hanno segnalato a me le loro storie sono meritevoli allo stesso modo di nota”. Ha poi incalzato, accusando la giornalista di provare gusto nel mettere in difficoltà le persone. “Forse si dimentica che campa sulle disgrazie altrui cercando disagio e senza insegnare nulla a nessuno. Bensì crea solo 'shitstorm' come dice lei. Forse nel tentativo di una vana felicità nel vedere gli altri in situazioni difficili. Altrimenti non mi spiego tutta questa cattiveria”. Giulia, infine, ha fatto un passo indietro, scusandosi per la sua reazione spropositata e ammettendo di aver compreso l’errore.