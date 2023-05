GF Vip, Signorini vuole calare l'asso: corte a Cruciani per fare l'opinionista

17 maggio 2023 a

Al Grande Fratello Vip è in arrivo una rivoluzione, che non toccherà però il conduttore, con Alfonso Signorini confermato in sella al programma televisivo di Canale 5. Il reality show inizierà con una nuova edizione a settembre e in particolare i cambiamenti riguarderanno gli opinionisti: come scrive Giuseppe Candela per Dagospia si va verso una permanenza di Orietta Berti in studio, mentre Sonia Bruganelli - che i rumors danno vicina all’addio con il marito Paolo Bonolis - è destinata a lasciare il proprio posto. Ed ecco il retroscena del sito diretto da D’Agostino: “Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l'ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta”. Se non si riuscisse ad arrivare a dama per Cruciani c’è chi scalpita già per un posto da opinionista: “Sogna quella poltrona l'influencer Giulia Salemi, già nel cast in questa edizione a bordo campo”.