Fuori dal coro, Mario Giordano contro la liberazione delle bandiere rosse

25 aprile 2023 a

a

a

Polemiche sul 25 aprile. Non si placa lo scontro politico sulla giornata della Liberazione. La sinistra usa tutti i mezzi per screditare il centrodestra e i suoi rappresentanti accusandoli di non essere antifascisti. All'inizio della puntata di "Fuori dal coro" andata in onda il 25 aprile, il conduttore Mario Giordano ha condannato nel suo editoriale l'ipocrisia della sinistra che tenta di accaparrarsi il diritto di parlare della Liberazione. Ma se fosse stato solo merito delle bandiere rosse, la storia sarebbe andata molto diversamente.

Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro



Ci state seguendo? Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity pic.twitter.com/10c4s3g9eL — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 25, 2023

"Non se ne può più delle polemiche sul 25 aprile - ha detto Mario Giordano - Sono quasi contento che arrivi il 26 aprile così finalmente finiranno. Il 25 aprile è un giorno bellissimo, è il giorno della Liberazione, gli italiani festeggiano, fanno il ponte e potrebbero essere felici ma poi ci sono le polemiche sul 25 aprile. Quando c'è una maggioranza di destra o di centrodestra parte la resistenza contro il governo fascista. Sono anni che sentiamo dire le stesse cose, che dev'essere una festa condivisa, deve essere la memoria di tutti. Perché non è stata solo la Liberazione delle bandiere rosse. Anche perché se fosse stata solo la Liberazione delle bandiere rosse ci saremmo liberati da una dittatura ma saremmo caduti in un'altra dittatura".