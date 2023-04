Fuori dal coro, stoccata di Giordano: "Stato d'emergenza? L'elettore di Meloni..."

18 aprile 2023 a

"La vita dell'elettore di Giorgia Meloni è dura", afferma Mario Giordano nell'apertura della puntata di martedì 18 aprile di Fuori dal coro. Chi ha votato per la leader di Fratelli d'Italia "ha una fede incrollabile, che però viene messa a dura prova ogni giorno" afferma il conduttore. Che a tal riguardo lancia la storica hit di Umberto Tozzi dove al posto di "Gloria" c'è proprio Giorgia. Nella coreografia infatti i ballerini interpretano gli elettori della maggioranza stupiti e confusi per il boom di sbarchi di migranti e lo stato d'emergenza proclamato dal governo.

"Avanti Giorgia, dice l'elettore di Meloni che ha una fede incrollabile in lei, ma è messo a dura prova" ribadisce Giordano. Infatti i suoi sostenitori si aspettavano "il blocco navale per fermare gli sbarchi, che però dall'inizio dell'anno sono aumentati del 302 per cento", afferma il giornalista che poi sottolinea il secondo punto, quello dello stato d'emergenza per la bomba migranti.

"L’elettore di Giorgia va in difficoltà, perché ricorda i tempi del Covid, quando diceva che è folle dichiarare sempre lo stato d'emergenza, una picconata alla Costituzione", è la stoccata di Giordano che torna sul suo refrain: "Ma l'elettore di Giorgia ha una fede incrollabile, e dice: se dice che c'è bisogno dello stato d'emergenza avrà ragione anche stavolta...".