Tagadà, l'eco-attivista crea il panico: "Stai zitto", che rissa con Giubilei

Francesco Forgione 22 maggio 2023 a

a

a

Nel programma di La7 Tagadà condotto da Alessio Orsingher è andato in scena un duro scontro tra l’attivista Miriam Falco, esponente di Ultima Generazione, e il consigliere del Ministero della Cultura Francesco Giubilei. Il tema che ha fatto accendere la miccia è quello legato al cambiamento climatico in riferimento all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Falco ha cominciato il dibattito esprimendosi in maniera forte contro Giubilei: “Fai solo frasi fatte, qui la gente sta morendo e stiamo perdendo moltissimi soldi a causa della crisi climatica. Basta! Bisogna prendere seri provvedimenti, non so come dirglielo”. Sempre riferendosi a Giubilei continua: “Voi volete mettere dei muri di cemento per arginare i fiumi, non state veramente pensando a una soluzione. Noi stiamo solo cercando di trovare soluzioni intelligenti a differenza vostra”.

"Un patto per evitare tragedie". Alluvione, la verità del climatologo

Non si è fatta attendere la replica piccata di Francesco Giubilei: “Le soluzioni intelligenti sono quelle tipo imbrattare la Fontana di Trevi?”. Miriam Falco lo interrompe subito: “Fai silenzio!” e Giubilei: “no, silenzio lo dici a qualcun altro”. A questo punto gli animi si scaldano e i due cominciano a parlarsi sopra creando il caos in trasmissione. Giubilei ribadisce le azioni inutili degli attivisti per il clima: “Imbrattare i monumenti e sdraiarsi per strada non sono azioni intelligenti”. Falco reagisce dichiarando: “L’unica soluzione che siete riusciti a pensare per il clima è innalzare muri di cemento”. Dopo l’acceso diverbio tra Falco e Giubilei che si è prolungato per diversi minuti, alla fine è intervenuto Orsingher per riportare la calma in studio. Il conduttore ha così concluso il furente litigio sulla questione climatica che si dimostra argomento divisivo e sempre al centro di numerose discussioni.