Alluvione, la proposta di Daniela Santanché: tutti in vacanza in Emilia Romagna

Il disastro dell'alluvione in Emilia Romagna sta mettendo in ginocchio un'intera regione. Per questo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sta escogitando le soluzioni per uscire subito dall'emergenza. Soprattutto quella economia. E cosa c'è di meglio che rilanciare l'imminente stagione turistica? «Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica», invitando gli italiani «a passare le vacanze estive in Romagna. Si sta bene e si fa un gesto solidale». A dirlo, in un’intervista rilasciata a La Stampa, è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. «Ho parlato con Bonaccini e l’assessore Corsini, siamo d’accordo nel lavorare insieme per far capire che l’Emilia Romagna sarà pronta ad accogliere i turisti, come sempre. Quello che non deve succedere è che dopo la tragedia ne arrivi un’altra economica sul turismo», sottolinea Santanchè che aggiunge come siano già stati messi a disposizione «i primi 10 milioni e poi altri 20. Ora bisogna fare una ricognizione per sapere quanti sono i danni, le cifre saranno il massimo possibile».

E ci sarà anche una campagna di promozione turistica. «Le associazioni di categoria stanno chiedendo una campagna di supporto. D’accordo con Corsini e Bonaccini sabato sarò a Rimini e Riccione. Faremo una conferenza stampa per presentarla. Diremo che la riviera è pronta e domanderemo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna perché oltre a mangiare bene e vedere posti belli, quest’anno puoi fare anche un’azione solidale», ha aggiunto Santanchè.