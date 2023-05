Agorà, il climatologo Massimiliano Fazzini spiega come prevenire le alluvioni

22 maggio 2023 a

La tragedia dell'Emilia Romagna è ancora sotto gli occhi di tutti. Morti e decine di migliaia di sfollati per un disastro immane. Gli esperti si confrontano per cercare di capire come sarà possibile evitare il ripetersi di certe situazioni. Se n'è parlato nel corso della puntata di Agorà in onda il 22 maggio su Rai3. In collegamento c'era anche il climatologo Massimiliano Fazzini che auspica un nuovo patto per la gestione del territorio.

Massimiliano Fazzini, climatologo, ad #agorarai: "Da un punto di vista tecnico siamo i migliori, perché continuano a capitare queste cose? Bisogna rinaturalizzare intere aree" #22maggio pic.twitter.com/V6JKIxKfvq — Agorà (@agorarai) May 22, 2023

"C'è qualcosa che non va - ha detto Fazzini - Se noi siamo i più bravi in tutto perché poi ci troviamo di fronte a questi drammi? Dov'è possibile bisogna rinaturalizzare. Bisogna fare contratti di fiume e piani a cui devono concorrere tutti: dagli ambientalisti a chi vuole fare opere di grandi dimensioni. Bisogna ridurre il rischio specifico per la popolazione".