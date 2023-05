Maltempo in Emilia Romagna, Andrea Giuliacci rivela il giorno peggiore

22 maggio 2023 a

I giorni scorsi hanno provocato una vera catastrofe in Emilia Romagna. Piogge, fiumi che sono esondati inondando intere vallate e città e provocando la morte di 14 persone e l'evacuazione totale di oltre 36mila. Per questo nelle prossime ore si starà molto attenti alle previsioni del tempo. Ci viene in aiuto il meteorologo Andrea Giuliacci che ci dice quando è previsto l'arrivo di altra pioggia, soprattutto nelle zone colpite dall'alluvione. «In Emilia Romagna un inizio di settimana tranquillo, giornate tra sole e nuvole con basso rischio di piogge, forse qualche pioggia sui rilievi. Mentre il rischio è un peggioramento del tempo da giovedì». Queste le previsioni del meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci che all’Adnkronos precisa che «da mercoledì si registrerà un aumento dell’instabilità con qualche temporale che dall’Appennino potrebbe scivolare sulle vicine zone di pianura».

«La giornata più difficile potrebbe essere giovedì con acquazzoni e temporali su gran parte dell’Emilia, in particolare nel pomeriggio, - continua Giuliacci - e, anche se non sembra che raggiungano la Romagna, comunque queste piogge portano acque a quegli stessi fiumi che si riversano nella Romagna e che hanno già esondato. Tuttavia non sembrano essere eventi estremi come quelli che si sono verificati la settimana scorsa». «L’indicazione rimane comunque sempre quella di seguire le indicazioni della Protezione civile - è l’appello di Giuliacci - perché in questi casi non dipende solo dal tempo ma dallo stato del territorio e lì chiaramente è la Protezione civile che ha il polso della situazione».