Maltempo e dissesto, Renzi inchioda Conte: "Ha truffato gli italiani"

Nel tentativo di scaricare su altri le responsabilità per gli effetti disastrosi dell'alluvione in Emilia-Romagna la sinistra è arrivata a incolpare i governo di Giorgia Meloni accusato di ignorare il riscaldamento climatico. A mettere qualche puntino sulle "i" è Matteo Renzi, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7. "Con la chiusura dell’unità di missione a Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico Conte e Costa hanno truffato gli italiani" attacca il leader di Italia viva tirando in ballo l'ex premier Giuseppe Conte e il suo ministro dell'Ambiente. Giorgia Meloni "la riapra", è l'appello di Renzi.

In precedenza Renzi ha risposto ad alcune dichiarazioni, in trasmissione, di Tomaso Montanari, storico dell'arte amato dalla sinistra engagé. "Lo conosco dai tempi del liceo, ha dei problemi di comprendonio", afferma il leader di Iv. Montanari in precedenza aveva criticato lo Sblocca Italia di Renzi: "Parla di cose che non conosce, ha fatto una figuraccia. Nel 2014 sono state fatte due unità di missione, sul dissesto idrogeologico e sull'edilizia scolastica che sono poi confluite nel progetto Casa Italia con Renzo Piano", ricorda Renzi. Tutto smantellato da "Conte e Cosa". "Dell'incompetenza, anche dei professoroni, non so che farmene", è la stoccata finale a Montanari,

