Fedez, i social affondano l'idea della nave Ong: il dato impietoso

Aveva fatto discutere non poco l'uscita di Fedez in una delle ultime puntate del suo podcast Muschio selvaggio in cui, davanti a Cecilia Strada, tra il serio e il faceto annunciava la volontà di dar man forte alle Ong che operano nel Mediterraneo per soccorrere i barconi dei migranti con una nave tutta sua, con la sua faccia stampata sopra, per la precisione. Ma come è stata presa sui social l'ennesima provocazione politica del rapper marito di Chiara Ferragni? A tirare le somme è una ricerca realizzata da un istituto specializzato che ha misurato l'impatto social delle dichiarazioni di Fedez.

Fedez si fa la Ong: "Voglio una nave mia". L'ultima trovata contro il governo

Dall'analisi condotta da Spin Factor per il sito del Giornale tra il 22 e il 29 marzo 2023 risultano 716mila interazioni sul tema "Fedez e migranti" in 2.700 post analizzati. Finalità della ricerca è la sentiment analysis, ovvero capire se commenti e interazioni sono positivi o negativi. "Il sentiment verso il rapper è risultato essere negativo per il 28.13%, una percentuale di quasi dieci punti superiore rispetto al sentimenti positivo che, invece, si è fermato al 19.79%", spiega il Giornale. Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor, precisa inoltre che: "Fedez in sé ha un sentiment positivo del 27%, sensibilmente più alto rispetto al sentiment relativo alla sua posizione sulla Ong. Il sentiment positivo di Fedez e le Ong rispetto a quello dei migranti è molto simile: significa che sostanzialmente Fedez non ha spostato granché l'opinione pubblica".

Questo per vari motivi. Sia perché l'annuncio non si è poi tradotto in una vera campagna. Poi perché c'è una maggioranza significativa di italiani d'accordo con la necessità di contenimento gli sbarchi. Viene fatto notare, inoltre, che Fedez non risulta tecnicamente un influencer come sua moglie, capace di orientare fette di opinione pubblica, ma a metà strada tra questa figura e quella di un personaggio pubblico che agisce come "amplificatore".