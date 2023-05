Agorà, il costituzionalista Sabino Cassese fa i complimenti a Giorgia Meloni

09 maggio 2023 a

a

a

Riforme costituzionali, Sabino Cassese parla di quale dev'essere la medicina per risolvere i problemi del Paese. L'argomento è stato affrontato nel corso della puntata di Agorà in onda il 9 maggio su Rai3. Il costituzionalista ha fatto anche i complimenti a Giorgia Meloni per la procedura che ha scelto per giungere all'approvazione delle riforme.

"Trovo molto saggia la scelta del luogo per queste consultazioni: il Parlamento e non la presidenza del Consiglio - ha detto Sabino Cassese a Monica Giandotti - Questa mi sembra una decisione strategica del presidente del Consiglio. E' importante anche che sia stata seguita una procedura analoga a quella seguita del presidente della Repubblica quando forma un nuovo governo. In Italia ci sono tre problemi: i poteri, la durata e la coesione. Il nostro governo i poteri ce l'ha ma non ha durata perché in Italia ci sono stati 68 governi nella storia repubblicana e manca di coesione. Quindi bisogna trovare una buona medicina per risolvere il problema di durata e coesione".