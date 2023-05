Agorà, il sondaggio di Masia: dove vola FdI. "Segnalo un dato", bomba Europee

Sullo stesso argomento: Conto alla rovescia per le Amministrative. Comuni al voto e candidati

La corsa del Pd si è fermata, il balzo lo fa Fratelli d'Italia. Il sondaggio Emg-Different presentato lunedì 8 maggio da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma di Rai3, sotterra definitivamente l'effetto Elly Schlein. Il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 28,3 per cento, aumentando così il divario con il Partito democratico che cresce ma solo di un decimale e tocca il 20 per cento tondo tondo. Stabili il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte al 16,3 per cento e la Lega di Matteo Salvini al 9,3. "C'è un ritorno di FdI che è in salute anche rispetto ai voti veri presi alle elezioni politiche", spiega il sondaggista secondo cui le forze della sinistra sono ormai stabilizzate.

Forza Italia è data in calo al 6,5, ma il sondaggio, ricorda Masia, è stato effettuato prima della convention di Milano che ha visto il ritorno, almeno in video, di Silvio Berlusconi. Sul terzo polo, Azione di Carlo Calenda è in calo al 4 per cento, "che è anche la soglia di sbarramento delle Europee, considerazioni andranno fatte anche in base a questo", commenta Masia. Italia viva di Matteo Renzi è al 3,22 e "c'è quindi tutta una partita da giocare".

Sempre in chiave europee, Masia invita a non sottovalutare il ruolo delle forze politiche che attirano un volume minore di voti. "Segnalo sommessamente il partito di Gianluigi Paragone quasi al tre per cento - afferma il sondaggista - un dato molto interessante pensando a quali siano i contenuti politici" della forza politica riguardo all'Ue. Italexit-Per l'Italia con Paragone secondo i dati presentati oggi ad Agorà raccoglie il 2,7 per cento.