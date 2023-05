Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti contro i francesi: da loro nessuna lezione

08 maggio 2023 a

a

a

Emergenza migranti, dopo le gravissime accuse a Giorgia Meloni da parte del ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, il nodo cruciale dell'emergenza migranti è stato al centro del dibattito anche nel corso della puntata di "Quarta Repubblica" in onda l'8 maggio su Rete4. In collegamento c'era Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che ha risposto per le rime alle provocazioni del governo di Parigi.

“Faro Pd”. Schlein a braccetto con De Benedetti, Sallusti li massacra

“Lezioni da voi francesi sull’immigrazione e sul rispetto anche no perché voi gli immigrati li manganellate - ha detto Alessandro Sallusti, direttore di Libero, riferendosi alle parole di Darmanin - In Italia non c’è un governo di estrema destra quindi questo signore o è ignorante o è un cretino. I francesi hanno paura che questo vento che è soffiato in Italia possa espandersi in Europa. Non è che Meloni può decidere quanti partono, può decidere di farne morire il meno possibile e cambiare le regole di contrasto europee.”