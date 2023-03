Quarta Repubblica, “con voi al governo…”. Sallusti inchioda la sinistra per i tanti disastri

20 marzo 2023 a

Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 20 marzo di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera condotto da Nicola Porro. Il primo argomento affrontato dal giornalista è quello della guerra tra Russia e Ucraina, nella giornata in cui Xi Jinping, presidente della Cina, si è recato in visita da Vladimir Putin, su cui pende un mandato d’arresto della Corte penale internazionale: “Credo che nessun occidentale può far passare che un capo di stato prenda 10.000 bambini e portarseli via. Non si può prescindere da questo che è realmente accaduto. Gli ucraini però vogliono combattere e non vogliono diventare russi, questo - ricorda a chi è contro l’invio di armi a Kiev - non è proprio secondario”.

Sallusti poi si arrabbia con la sinistra per le eccessive critiche alla maggioranza di centrodestra: “Governate da 10 anni ma non siete venuti a capo di nulla allora ve la prendete con il governo di Giorgia Meloni. Perché con voi - dice sulla pandemia Covid - al governo sono morte 25 mila persone e nessuno ve le ha messe in conto! Torna Bella Ciao perché la sinistra deve far vedere che fa una lotta di liberazione. Ma da cosa volete liberarlo questo Paese che avete governato voi da 10 anni?”. Tali affermazioni sono arrivate in particolare in risposta a Eliana Como, che nella Cgil rappresenta l'ala anticapitalista del sindacato ed è critica pure con Maurizio Landini e che nel corso della trasmissione ha sottolineato che “Bella Ciao è la canzone della resistenza, per me potrebbe essere l’inno di questo Paese e dovrebbe essere di tutti”.