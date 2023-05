“Darmanin irriguardoso, la Francia non ha nulla da insegnare”: la reazione inaspettata

05 maggio 2023 a

Reazioni che non arrivano soltanto dal mondo della politica. «Le affermazioni del Ministro degli Interni francese assumono un significato estremamente grave dell’atteggiamento spavaldo e irriguardoso del Governo d’Oltralpe nei confronti dell’Italia, andando a compromettere un rapporto messo già duramente alla prova dalla sentenza di soltanto un mese fa che ha impedito l’estradizione in Italia degli ex terroristi». A parlare all’Adnkronos è Christian Iosa, figlio di Antonio Iosa, ex esponente della Dc gambizzato dalle Brigate Rosse, commentando lo scontro fra Italia e Francia dopo le parole del ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, che ha accusato il premier italiano Giorgia Meloni di non essere «in grado di risolvere i problemi migratori» dell’Italia, provocando la reazione del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che ha rinviato il viaggio a Parigi, dove era atteso dalla collega Catherine Colonna.

«Dichiarazioni - sottolinea Iosa - che giungono da un Paese che non ha nulla da insegnare all’Italia e agli Stati europei e democratici sulle politiche di gestione dell’immigrazione, essendo ancor oggi uno Stato colonialista che ha gestito l’immigrazione al proprio interno creando i più grandi quartieri e città ghetto del mondo, spesso caratterizzati da indifferenza, emarginazione, degrado e povertà che nemmeno nelle logiche più recondite si possono conciliare con i termini di Liberté, Égalité, Fraternité». Poi Iosa distende i toni: «Mi auguro comunque - conclude il figlio dell’ex politico della Balena Bianca - che il livello di dialogo tra Italia e Francia possa elevarsi a più alte sfere in uno spirito di collaborazione che possa spingere fattivamente l’Europa a intervenire per una gestione dell’immigrazione che non può gravare esclusivamente sull’Italia, a prescindere dalle logiche politiche e partitiche».