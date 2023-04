Dritto e Rovescio, Vauro sbotta contro Gasparri: "Anticomunista?" Cosa va in onda

Giada Oricchio 28 aprile 2023 a

a

a

Il 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, è ancora tema di dibattito e divisioni nei talk televisivi. Durante la puntata di “Dritto e Rovescio” su Rete 4, giovedì 27 aprile, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ha preso le distanze dal presidente Ignazio La Russa dichiarandosi apertamente “antifascista” e ha sfidato l’eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini e il vignettista Vauro Senesi a fare lo stesso: "A me va benissimo l'antifascismo, ma voi siete pronti a dire che siete anticomunisti? È facile dirlo”.

Vauro ha allargato le mani e puntualizzato: “Non solo io ti deluderò nella risposta, non solo ti dirò che non sono anticomunista, ma ti dirò che sono orgogliosamente comunista. E ti dico anche perché: tu sei deputato o senatore, non ricordo ora, e hai giurato sulla Costituzione della Repubblica italiana, vero?”, “In quanto senatore non devo giurare sulla Costituzione, ma la rispetto come onorevole e come italiano” ha replicato Gasparri, mentre l’autore satirico gli ricordava che la Carta era stata firmata dal primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola, dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e da Umberto Terracini. Dove voleva andare a parare? È presto detto: “Terracini era presidente della costituente e comunista. La Costituzione italiana si chiama mista in quanto fatta dalle componenti che hanno fatto la Resistenza” ha concluso Vauro.