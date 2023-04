Stasera Italia, Cerno vede il baratro: “Piedi nel fondale come la Grecia”

26 aprile 2023 a

a

a

Tommaso Cerno, direttore de L’Identità, figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 26 aprile di Stasera Italia, programma tv pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Nel corso della trasmissione viene approfondita la questione della situazione economica dell’Italia, con l’Europa che chiede di rientrare all’interno dei paletti del patto di stabilità, rivisto da Bruxelles con alcune riforme: “Siamo passati nei decenni dall’essere fondatori, ispiratori e il Paese amato da tutta l’Europa ad essere un Paese che rischia sempre la retrocessione in Serie B. Noi - la metafora usata dal giornalista ed ex senatore del Partito Democratico - camminiamo su un filo per cui abbiamo la testa tra i grandi del mondo, proponiamo di ricostruire l’Ucraina, di vincere guerre, di affrontare pandemie, ma abbiamo i piedi affondati dove è andata la Grecia. Cioè siamo per miracolo in bilico”.