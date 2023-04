L'Aria Che Tira, Maria Teresa Meli gela Serracchiani: "Il comunismo è stato peggio"

Fascismo e comunismo? A volte il comunismo è stato ancora peggio. E la piddina muta

Il 25 Aprile, liberazione dal nazifascismo, resta una festa divisiva: scontro tra Debora Serracchiani e Maria Teresa Meli a “L’Aria che Tira”. Durante la diretta del talk del mattino su La7, mercoledì 26 aprile, la conduttrice Myrta Merlino ha analizzato con i suoi ospiti la lettera della premier Giorgia Meloni al “Corriere della Sera” in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. Serracchiani l’ha ritenuta insufficiente perché mette sullo stesso piano fascismo e comunismo: “Quando si scrive una lettera da presidente del Consiglio, quindi rappresentando tutti, per mettere fine a polemiche assolutamente giuste dopo le affermazioni della seconda carica dello Stato (Ignazio La Russa, presidente del Senato, nda), ci si aspetta sicuramente di più”.

L’esponente di spicco del Pd ha affondato: “Non ha utilizzato il termine "antifascista" e ha continuato a parlare del fascismo e del comunismo come se fossero la stessa cosa…”, “Beh sono stati la stessa cosa… nel resto del mondo sono stati la stessa cosa e a volte il comunismo è stato pure peggio. Certi discorsi si possono fare per l’Italia, non per tutti eh…” ha ribattuto perentoria la giornalista del “Corriere della Sera” che ha invitato destra e sinistra al riconoscimento reciproco degli orrori perpetrati da entrambi i regimi.

L’ex capogruppo dem si è difesa sostenendo che il 25 Aprile si parla di Resistenza, liberazione, partigiani e di lotta contro il nazifascismo e che le parole giuste sono arrivate solo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.