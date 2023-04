Stasera Italia, “richiesta assurda”. Nuccio Bovalino difende il governo dai falchi

26 aprile 2023 a

a

a

L'Europa non fa sconti all'Italia, che finisce nel mirino di Bruxelles. Il tema dei conti pubblici viene affrontato nel corso della puntata del 26 aprile di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, dove è ospite Nuccio Guerino Bovalino, sociologo e commentatore de Il Tempo, che si schiera dalla parte di Giorgia Meloni e di tutta la maggioranza di centrodestra nel confronto con l’Ue: “Chiedere a una governo che è soltanto operativo da pochi mesi di farsi carico del debito e di risolvere il problema del debito pubblico mi sembra un po' assurdo. Molti prestigiosi ministri e tecnici hanno avuto il mandato ma non ci sono riusciti a portarlo a termine”. Gli fa l’eco anche la padrona di casa, Palombelli, che ricorda a tutti gli ospiti come sia un tema pruriginoso per tutti i leader italiani: “L’abbiamo chiesto invano a Mario Monti, che aveva quel mandato e non l’ha assolto”.